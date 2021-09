Unreal Engine 5: Ladet euch jetzt die kostenlose Tech-Demo “The Market of Light” herunter

Das Indie-Studio historia hat eine kostenlose Tech-Demo veröffentlicht, die zeigt, was die Unreal Engine 5 auf dem Kasten hat.

Wer gerne mal sehen und erleben möchte, was die Unreal Engine 5 so kann, der sollte sich die Tech-Demo “The Market of Light” genauer ansehen. In dieser Demo übernehmt ihr die Rolle eines Glühwürmchens, das über einen Markt verstreute Lichtkugeln sammeln muss.

Zur Demo heißt es: “Ein kleinstädtischer Marktplatz erscheint aus der Perspektive eines winzigen Glühwürmchens riesig. Erleben Sie eine akribisch gerenderte Welt aus der Mikroperspektive!”

Die Demo umfasst übrigens eine Spielszeit von nur 15 bis 30 ;inuten, aber es lohnt sich. Hier ein Video, das die Demo in Aktion zeigt:

Herunterladen könnt ihr euch die Demo auf Steam über diesen Link.

