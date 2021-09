Zombies Ate My Neighbors: Die neue Demo der Total Conversion für Doom 2 erscheint an Halloween

in

Kürzlich wurde angekündigt, dass an Halloween eine neue Demo der Zombies Ate My Neighbors Total Conversion für Doom 2 veröffentlicht wird.

Fans des SNES-Klassiker Zombies Ate My Neighbors aus dem Jahr 1993 dürfen sich freuen, denn der Modder “Dude27th” hat angekündigt, dass wir an Halloween eine neue Demo seiner Zombies Ate My Neighbors Total Conversion für Doom 2 ausprobieren können.

Falls ihr es nicht wisst: Bei einer Total Conversion handelt es sich im Grunde um eine Modifikation, die ein Spiel in ein komplett anderes verwandelt. In diesem Fall wird aus Doom 2 ein Ego-Shooter, der auf Zombies Ate My Neighbors basiert. Cool: Wie im Original könnt ihr die Total Conversion koop spielen und zu zweit eure Nachbarschaft gegen Zombies und andere Monster verteidigen.

Übrigens veröffentlicht “Dude27th” ab und an Videos, in denen er zeigt, welche Fortschritte das Spiel macht. Seinen YouTube-Kanal erreicht ihr über diesen Link.

Hier der Tweet mit der offiziellen Ankündigung und ein paar Screenshots aus der Total Conversion:

Eine frühere Version der Demo könnt ihr euch schon jetzt über diesen Link herunterladen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus der Total Conversion sehen auf jeden Fall interessant aus. Fans des Klassikers werden sich sicher über diese Ankündigung freuen.

Quelle: bloody-disgusting.com