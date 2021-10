“A Quiet Place”: Nächstes Jahr erscheint ein Spiel zum Film

Der Publisher Saber Interactive und die Studios iLLOGIKA und EP1T0ME haben ein Videospiel zum Film “A Quiet Place” angekündigt.

Steht ihr auf den Film “A Quiet Place”? Wenn ja, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Es wird ein Spiel zum Film geben. Hier erwartet uns ein Einzelspieler-Survival-Horrorspiel. Es ist geplant, dass es 2022 auf den Markt kommen soll.

“Dieses erste offizielle Videospiel, das im furchterregenden A Quiet Place-Universum spielt, wird eine originelle Geschichte und ein originelles Gameplay liefern, das die fesselnde Spannung, Emotion und Dramatik einfängt, für die die Serie berühmt ist”, so Sabre Interactive.

“Das Spiel wird von iLLOGIKA, dem in Montreal ansässigen Studio mit erfahrenen Talenten aus den Franchises Rainbow Six und Far Cry, entwickelt und von Sabre Interactive veröffentlicht, dem Unternehmen der Embracer Group hinter dem Erfolgsspiel World War Z und dem kommenden Evil Dead: The Spiel.”

“Das Videospiel A Quiet Place lässt die Fans die Spannung der Filme mit einer nie zuvor gespürten Immersion erleben”, sagte iLLOGIKA Creative Director Herve Sliwa.

Wie das genau aussehen soll, das wissen wir noch nicht, denn Details zu diesem Titel wurden bisher noch nicht genannt. Bisher gibt es auch noch keine Spielszenen. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu “A Quiet Place” findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu lange auf die ersten Spielszenen warten müssen.

Quelle: gamingbible.co.uk