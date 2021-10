Age of Darkness: In diesem Survival-RTS müsst ihr eure Bastion gegen über 70.000 Monster verteidigen

in

Das Spiel Age of Darkness: Final Stand startet heute in die Early-Access-Phase.

Wer auf der Suche nach einem neuen Strategiespiel ist, der sollte mal einen Blick auf Age of Darkness: Final Stand werfen. Hier handelt es sich um ein Survival-RTS, in dem ihr eure Bastion gegen Monsterhorden verteidigen müsst.

Cool: Durch die für das Spiel entwickelte Technologie namens “SwarmTech” kann das Spiel über 70.000 feindliche Einheiten gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen. Damit ihr eure Bastion halten könnt, müsst ihr eure Ressourcen möglichst effektiv einsetzen und wenn der Kampf aussichtslos erscheint, könnt ihr mit den Fähigkeiten eures Helden das Blatt in einer verzweifelten Schlacht vielleicht sogar noch wenden.

Zum Spiel heißt es: “Age of Darkness: Final Stand ist ein düsteres Fantasy-Überlebens-RTS, in dem du die letzte Bastion der Menschheit gegen Horden von Albträumen erleuchten, bauen und verteidigen musst. In den Überresten eines Königreichs, das von einem tödlichen Nebel verzehrt wird, entscheidest du. Wirst du dich im Licht verstecken? Oder nimm dir deine Welt zurück.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr spanneder Titel mit fordernden Massenschlachte und interessanten Ideen.