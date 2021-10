Among the Sleep gibt es bald kostenlos im Epic Games Store

Epic Games hat angekündigt, dass es das Spiel Among the Sleep demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Auch in dieser Woche dürft ihr euch wieder über ein kostenloses Spiel im Epic Games Store freuen. So könnt ihr euch ab dem 21. Oktober das Horrorspiel Among the Sleep umsonst herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 28. Oktober.

In diesem Horror-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle eines zweijährigen Kindes, das mitten in der Nacht von seltsamen Geräuschen geweckt wird und in der Dunkelheit nach jemandem zum Trösten sucht.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Angeboten wird die Enhanced Edition von Among the Sleep, die neben einer verbesserten Grafik auch ein digitales Kunstbuch und den Soundtrack – in das Spiel integriert –, auswählbare Pyjamas, verbesserte Rätsel, aktualisiertes Gameplay, neue Dialoge und einen brandneuen Museumslevel umfasst, in dem ihr noch nie gesehenes Material und Ideen zu sehen bekommt, die es nicht in das veröffentlichte Spiel geschafft hatten.

Zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store gelangt iht über diesen Link.

Übrigens ist mir gerade eingefallen, dass ich vor einigen Jahren mal ein Let’s Play zu diesem Titel gemacht habe. Das Video dazu findet ihr hier:

Das denken wir:

Wer Horrorspiele mag, der sollte sich diesen Titel nicht entgehen lassen. Hier erwartet euch ein unheimliches und sehr unterhaltsames Abenteuer.