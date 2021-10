Apex Legend: Demnächst startet das Monsteralarm-Event

in

EA und Respawn haben angekündigt, dass das Monsteralarm-Event in Apex Legends demnächst an den Start geht.

Halloween steht vor der Tür und aus diesem Grund starten in vielen Spielen entsprechende Events – so auch im Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Wie die Macher verraten haben, beginnt das sogenannte Monsteralarm-Event am 12. Oktober.

Dazu heißt es: “Wer liebt sie nicht, diese Zeit des Jahres? Während die Nächte länger und dunkler werden, putzen sich die Legenden heraus … und wecken das Monster in sich. Kämpfe, um die neue Zugabe-Arenenkarte zu erobern, während spezielle Event-begrenzte kosmetische Sets die unheimliche Seite einiger unserer fürchterlichsten Legenden wie Revenant, Bloodhound, Caustic und Seer beleuchten. Am 26. Oktober kehrt Schatten Royale zurück, eine etwas andere Variante von Battle Royale, bei dem gefallene Legenden als Schatten zurückkehren, um sich zu rächen und ihren noch lebenden Squadmitgliedern zu helfen. Schatten sind unsterblich, und dein Squad ist erst besiegt, wenn die letzte lebende Legende stirbt.”

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die neuen Inhalte in Aktion zeigt:

Hier eine Zusammenfassung der Aktivitäten, die euch im Rahmen des Events erwarten:

Neue Arenen-Karte: Zugabe – Monsteralarm bietet eine neue Arenen-Karte, auf der sich alte und neue Spielende gegenseitig terrorisieren können.

Zugabe – Monsteralarm bietet eine neue Arenen-Karte, auf der sich alte und neue Spielende gegenseitig terrorisieren können. Rückkehr von Shadow Royale – Shadow Royale startet mit einem Trio-Spiel. Gefallene Spielende kehren in einer mächtigen “Schattengestalt” von den Toten zurück, um sich an ihren Mördern zu rächen.

– Shadow Royale startet mit einem Trio-Spiel. Gefallene Spielende kehren in einer mächtigen “Schattengestalt” von den Toten zurück, um sich an ihren Mördern zu rächen. Limitierte Premium-Objekte – Schalte furchterregende kosmetische Objekte frei, die über Shop-Bundles und Angebote erhältlich sind.

– Schalte furchterregende kosmetische Objekte frei, die über Shop-Bundles und Angebote erhältlich sind. Sale zum Dia De Los Muertos – Vom 26. Oktober bis zum 1. November feiert Apex Legends den Dia de los Muertos, wenn Octane mit dem neuen Muerte-Rápida-Bonus-Bundle eine Party gibt. Das Bundle enthält eine epische Muerte-Rápida-Skin, den epischen Abzeichenrahmen “Altar Ego”, die seltene Volt-Skin “Flirt mit dem Tod” und zwei Octane-Packs (die jeweils mindestens ein Octane-Objekt enthalten).

