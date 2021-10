Apex Legends: Die neue Legende Ash gibt sich die Ehre

in

EA und Respawn Entertainment haben für Apex Legends die Saion 11 “Flucht” und die neue Legende Ash angekündigt.

Am 2. November geht die 1. Saison mit dem Titel “Flucht” im Battle-Royale-Shooter Apex Legends an den Start. Laut Respawn werden damit diverse spielverändernde Updates eingeführt, die die Apex-Spiele auf den Kopf stellen. Der Launch-Trailer zu “Flucht” wird am 21. Oktober 2021 veröffentlicht.

Im selben Zug wurde mit Ash auch eine neue Legende vorgestellt. Dazu heißt es: “Sie ist nicht länger nur die Aufseherin der Arenen, sondern ein vollständig rekonstruiertes Simulakrum der einstigen Dr. Ashleigh Reid. Ein letzter Rest von Leigh schlummert noch in ihr und erinnert sie an ihre Verbindung zu einer anderen Doktorin in der Arena.”

Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, durch den wir Ash besser kennenlernen. Diesen könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Mit Ash erwartet uns auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter. Mal sehen, wie sie sich so auf dem Schlachtfeld macht.