Apex Legends: Flucht – Neuer Trailer zeigt die Fähigkeiten von Legende Ash

EA und Respawn Entertainment haben weitere Informationen zur neuen Legende Ash veröffentlicht.

In wenigen Tagen startet in Apex Legends die 11. Saison Flucht und mit der neuen Saison geht nicht nur eine neue Karte, sondern auch die neue Legende Ash an den Start. Und was Ash so auf dem Kasten hat, das haben die Macher kürzlich verraten.

Zu Ash heißt es: “Sie ist in den Outlands als rücksichtslose Killerin mit keinerlei Gewissen bekannt und schließt sich als bekanntes Gesicht den Apex-Spielen an. Sie nimmt mit dem Erscheinen von Apex Legends: Flucht ab dem 02. November an den Spielen teil und ist ein Simulakrum der einstigen Dr. Ashleigh Reid. Jetzt hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Anflug von Schwäche zu eliminieren, der sie als Mensch im Zaum hielt. Nun ist sie mehr als nur die Aufseherin der Arenen.”

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht ihrer Fähigkeiten:

Passiv – Todesmarkierung: Wird ein Gegner eliminiert, kann Ash die Position seiner Todeskiste auf der Karte sehen und weiß somit, wohin Gegner sich wahrscheinlich als Nächstes begeben werden. Sobald sie eine Todeskiste erreicht, kann sie mit ihrem Datenmesser herausfinden, wo sich die Angreifenden in diesem Moment befinden.

Wird ein Gegner eliminiert, kann Ash die Position seiner Todeskiste auf der Karte sehen und weiß somit, wohin Gegner sich wahrscheinlich als Nächstes begeben werden. Sobald sie eine Todeskiste erreicht, kann sie mit ihrem Datenmesser herausfinden, wo sich die Angreifenden in diesem Moment befinden. Taktisch – Bogenleine: Inspiriert von ihrem alten Ronin-Titan, wirft Ash eine wirbelnde Falle, die den ersten Gegner verletzt und fesselt, der ihr zu nahekommt. Trifft die Bogenleine eine Oberfläche wie den Boden oder eine Tür, bleibt sie als „Falle“ einige Sekunden lang aktiv.

Inspiriert von ihrem alten Ronin-Titan, wirft Ash eine wirbelnde Falle, die den ersten Gegner verletzt und fesselt, der ihr zu nahekommt. Trifft die Bogenleine eine Oberfläche wie den Boden oder eine Tür, bleibt sie als „Falle“ einige Sekunden lang aktiv. Ultimativ – Phasenriss: Ash reißt mit ihrem Schwert ein Einwegportal zu einer von ihr bestimmten Position auf. Sobald das Portal offen ist, tritt Ash sofort hindurch, aber auch Verbündete sowie Gegner haben ein wenig Zeit, ihr zu folgen.

Hier der Trailer, der die Fähigkeiten von Ash vorstellt:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Apex Legends haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie Ash bei der Community ankommt. Ihr Fähigkeiten sind auf jeden Fall interessant.