Battlefield 2042: Hier sind 25 Minuten aus der Open Beta

In einem neuen Video bekommen wir 25 Minuten aus der Open Beta von Battlefield 2042 zu sehen.

EA und DICE haben ja mittlerweile die Beta des kommenden multiplayer-Shooters Battlefield 2042 veröfentlicht und aus diesem Grund bekommen wir in diesen Tagen sehr viele neue Szenen aus dem Spiel zu sehen.

Nachfolgend findet ihr beispielsweise ein Video, das Ganze 25 Minuten aus der Open beta zeigt. Der YouTuber “jackfrags” spielt übrigens mit Ultra-Einstellungen in 4K. Wer also wissen möchte, was der Titel grafisch zu bieten hat, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es sich hier noch um eine Beta handelt. Die Release-Version kann sich also noch etwas von dem unterscheiden, was ihr im Video zu sehen bekommt.

Und was denkt ihr? Sieht nicht übel aus, oder? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PC und Konsolen. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die Beta sieht bereits ziemlich vielversprechend aus. Wenn alles gut läuft, erwartet uns hier der nächste Shooter-Hit.

