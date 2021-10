Blind Fate: Edo no Yami – Holt euch jetzt die Demo des stylischen Action-Sidescrollers

in

Der Publisher 101XP und das Studio Troglobytes Games haben die Demo des Spiels Blind Fate: Edo no Yami veröffentlicht.

Wer auf Action-Sidescroller steht, der sollte mal einen Blick auf Blind Fate: Edo no Yami werfen. Hier erwartet euch ein ziemlich stylisher Titel, in dem ihr die Rolle eines blinden Samurais übernehmt.

Aber keine Sorge, mittels diverser Sensoren könnt ihr eure Gegner und ihre Schwachpunkte erkennen und sie so vernichten. Hört sich spannend an, oder? Am besten probiert ihr das Spiel einfach aus, denn ab sofort die Demo bis zum 7. Oktober erhältlich.

Zum Spiel heißt es: “Beschreite in diesem Action-Sidescroller den dunklen Weg eines blinden Samurai. Brich mit Yami auf zu einem Abenteuer der Rache und stelle dich den Sci-Fi-Gefahren der Edo-Periode. Entdecke eine vergessene Vergangenheit und enthülle die märchenhafte Geschichte ihrer Robotertechnik.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link könnt ihr euch die Demo herunterladen.

Das denken wir

Blind Fate: Edo no Yami ist ein cooler Sidescroller mit interessanten Ideen. Probiert einfach die Demo aus, dann seht ihr gleich, ob das Spiel etwas für euch ist.