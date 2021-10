Call of Duty: Vanguard – Seht euch hier den epischen Story-Trailer an

in

Activision hat den Story-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Call of Duty: Vanguard veröffentlicht.

Wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, wird es in Call of Duty: Vanguard einen Story-Modus geben und wer wissen möchte, was dieser zu bieten hat, der sollte sich den neuesten Trailer nicht entgehen lasen.

Hier bekommen wir nämlich einen ersten Eindruck von der Story, in der wir einflussreiche Schlachten des Zweiten Weltkriegs erleben werden. Unter anderem müssen wir an der Ost- und Westfront Europas kämpfen, sowie im Pazifik und in Nordafrika die freie Welt verteidigen.

Hier könnt ihr euch den Story-Trailer ansehen:

Neben dem Story-Modus wird es natürlich auch wieder einige Multiplayer-Modi geben und im neuen Zombies-Erlebnis müsst ihr euch dem gnadenlosen Ansturm der Untoten stellen.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Call of Duty.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir sind schon sehr gespannt, was sich die Entwickler so alles für Vanguard einfallen haben lassen.