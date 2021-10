Chorus: Seht euch hier den neuen Story-Trailer zum düsteren Weltraum-Shooter an

in

Deep Silver hat einen neuen Story-Trailer zum kommenden Weltraum-Shooter Chorus veröffentlicht.

Vor einigen Wochen berichteten wir darüber, dass der Weltraum-Shooter Chorus am 3. Dezember veröffentlicht wird und wer sich schon jetzt auf den Release vorbereiten möchte, der sollte sich den neuen Trailer nicht entgehen lassen.

In diesem Trailer bekommt ihr nicht nur neue Spielszenen zu sehen, sondern ihr werdet auch in die Story eingeführt. Darum geht es: “Übernimm die Rolle von Nara, um den finsteren Kult zu zerstören, der sie erschaffen hat. Schalte bei dieser nächsten Generation des Weltraum-Shooters mächtige Waffen und übersinnliche Fähigkeiten frei. Liefere dir mit dem intelligenten Kampfschiff Forsaken packende Raumschlachten und dringe in Bereiche jenseits unserer Wirklichkeit vor.”

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Chorus erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen sehr vielversprechend aus. Wer auf Weltraum-Shooter steht, der sollte diesen Titel unbedingt im Auge behalten.