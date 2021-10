Chris Redfield und Jill Valentine aus Resident Evil machen jetzt auch Fortnite unsicher

in

Epic Games hat für Fortnite eine Kooperation mit Capcom angekündigt, die Chris Redfield und Jill Valentine ins Spiel bringt.

Passend zu Halloween bietet Epic Games in Fortnite nun auch Skins von Chris Redfield und Jill Valentine aus Resident Evil an. Dazu heißt es: “Nachdem sie unter anderem in der Spencer-Villa zahlreiche Horrorsituationen überlebt haben, finden sich die Veteranen der S.T.A.R.S.-Eliteeinheit Chris Redfield und Jill Valentine nun auf der Insel wieder, wo sie sich den Würfelmonstern der Kippwelt gegenüber sehen. Bekämpft Würfelmonster (und eure Gegner) mit dem S.T.A.R.S.-Team-Set, das jetzt im Item-Shop von Fortnite verfügbar ist, als würde euer Leben davon abhängen!”

Aber damit noch nicht genug. Ihr dürft euch auch über die Rücken-Accessoires “Grünes Kraut” (inklusive der alternativen Stile “Rotes Kraut” und “Blaues Kraut”) und “Schreibmaschine” freuen.

Abgesehen davon gibt es nun auch die Spitzhacken “HOT DOGGER” (ein von Umbrella entwickeltes Antibiowaffen-Messer) und “Elektrostab” (eine Waffe, die einst dem Bösen gehörte).

Hier ein Bild der alternativen Outfits und der neuen Gegenstände:

Hier könnt ihr euch noch den Trailer zum Crossover von Fortnite und Resident Evil ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr zur offfiziellen Ankündigung.

Das denken wir:

Wir hatten jetzt schon Kratos, den Master Chief und Rick and Morty in Fortnite, warum also nicht auch Chris Redfield und Jill Valentine?