Doctor Who: The Edge of Reality – Seht euch hier den ersten Gameplay-Trailer an

Maze Theory hat den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel Doctor Who: The Edge of Reality veröffentlicht.

Fans von Doctor Who dürfen sich freuen, denn das Spiel Doctor Who: The Edge of Reality erscheint bereits am 21. Oktober. Abgesehen davon wurde kürzlich ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet.

In diesem Titel müsst ihr euch dem Doktor anschließen, um das Universum vor einem unaufhaltsamen neuen Feind zu retten. Dazu heißt es: “Begleite den dreizehnten Doktor (gesprochen von Jodie Whittaker), um mit dem Schallschraubenzieher das Universum zu retten – und triff unterwegs den zehnten Doktor (gesprochen von David Tennant in einem Gastauftritt).

Erlebe ein unvergessliches Abenteuer durch Raum und Zeit, stelle dich furchterregenden Monstern und löse ein verblüffendes Rätsel!”

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Doctor Who steht, der wird vermutlich nicht an The Edge of Reality vorbeikommen. Die ersten Spielszenen machen auf jeden Fall einen vielversprechenden Eindruck.

Quelle: dsogaming.com