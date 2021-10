Doom Eternal: Update 6.66 ist da

in

Kürzlich wurde das Update 6.66 für Doom Eternal veröffentlicht, das den Horde-Modus ins Spiel bringt.

Wie versprochen wurde das Update 6.66 für den Ego-Shooter Doom Eternal vewröffentlicht. Dieses Update beinhaltet neben dem Horde-Modus, auch zwei neue Master Level und eine Überarbeitung des Battle-Modus. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Neuerungen.

Horde-Modus: Zeigen Sie im neuen, im Arcade-Stil gehaltenen Horde-Modus, was Sie draufhaben, und messen Sie sich mit anderen Spieler:innen auf der Saison-Bestenliste.

Sie starten zwar mit allen Extras, Runen und Verbesserungen, aber waffentechnisch nur mit der vollständig gemeisterten Kampf-Shotgun.

Besiegen Sie Welle um Welle an Dämonen, um weitere Waffen freizuschalten, und kämpfen Sie sich durch drei actiongeladene, herausfordernde Level.

Schließen Sie alle Begegnungen und Rätsel ab und erhalten Sie für Ihre Mühen sieben neue Skins, darunter den DOOM-II-Slayer-Skin und den Biker-Slayer-Skin.

Sind Ihnen die Dämonen nicht genug, können Sie auch noch versuchen, Ihren eigenen Highscore oder den von anderen auf der Saison-Bestenliste zu schlagen, indem Sie auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielen, Bonusrunden abschließen, schnell Beutedämonen erledigen, keine Powerwaffen einsetzen etc.

BATTLE-MODUS 2.0

Wir haben den BATTLE-MODUS verbessert! Der kompetitive 2v1-Multiplayer-Modus, in dem zwei spielergesteuerte Dämonen gegen einen voll ausgestatteten Slayer antreten, wartet mit der neuen strähnenbasierten Rangliste mit neuen Belohnungen und neuer Spielersuche, Bestenlisten, einer neuen Arena (die Bastion) sowie einem neuen spielbaren Dämon (den Dread Knight) auf.



Zwei neue Master Level

In den aufgemotzten Leveln Marskern und Weltenspeer* können Sie sich einer ganz neuen Kampferfahrung stellen. Zeigen Sie der Welt (und den Dämonen), dass Sie auch die größte Herausforderung meistern. Update 6.66 ist jetzt für PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar

Das denken wir:

Der Horde-Modus sieht ganz unterhaltsam aus. Doom-Fans sollten sich dieses kostenlose Update auf jeden Fall holen.