Drei weitere Karten für Battlefield 2042 angekündigt

Electronic Arts und DICE haben drei weitere Karten für den kommenden Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 enthüllt.

Bereits am 19. November erscheint Battlefield 2042 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X und darum werden in diesen Tagen immer wieder neue Infos zum Spiel veröffentlicht.

Beispielsweise wurden mittlerweile drei neue Karten vorgestellt: Neuanfang, Umbruch und Ausrangiert. Dazu heißt es: “Diese neuen Umgebungen sind in den Spielmodi All-Out Warfare, Battlefield Portal und Hazard Zone verfügbar und wurden mit großer Sorgfalt entworfen, um die einzigartigen Aspekte der Multiplayer-Erfahrung von Battlefield wie Vertikalität, Kämpfe auf engstem Raum, Fernkämpfe, Fahrzeugangriffe und dynamische Zerstörung zu ermöglichen.”

Hier die Details zu den drei Karten im Überblick:

Neuanfang spielt in der ägyptischen Wüste und bietet eine vielschichtige Landschaft mit einem Solarkraftwerk auf der einen und einer Forschungseinrichtung auf der anderen Seite. Beide Regionen sind durch eine Mauer mit verschiedenen Zugangspunkten voneinander getrennt. In der Mitte der Karte, an einem im Modus Eroberung häufig umkämpften Zugangskontrollpunkt, gibt es einen Engpass. Spieler:innen sollten in diesen Gebieten sowie in den beiden Gebäuden der Karte mit Gefechten auf engstem Raum rechnen.



spielt in der ägyptischen Wüste und bietet eine vielschichtige Landschaft mit einem Solarkraftwerk auf der einen und einer Forschungseinrichtung auf der anderen Seite. Beide Regionen sind durch eine Mauer mit verschiedenen Zugangspunkten voneinander getrennt. In der Mitte der Karte, an einem im Modus Eroberung häufig umkämpften Zugangskontrollpunkt, gibt es einen Engpass. Spieler:innen sollten in diesen Gebieten sowie in den beiden Gebäuden der Karte mit Gefechten auf engstem Raum rechnen. Umbruch spielt in der Antarktis und bietet eine Offshore-Plattform vor der gefrorenen Küste sowie eine Aussichtsstation, die aufgrund ihrer erhöhten Lage eine Schlüsselposition für Luftschlachten ist. Auf den zerklüfteten Gletscherpfaden kämpfen Spieler:innen in und auf den Eisklippen, die mit Seilrutschen und Seilbrücken miteinander verbunden sind. Der schnelle Einsatz eines Fallschirms kann hier über Leben und Tod entscheiden.



spielt in der Antarktis und bietet eine Offshore-Plattform vor der gefrorenen Küste sowie eine Aussichtsstation, die aufgrund ihrer erhöhten Lage eine Schlüsselposition für Luftschlachten ist. Auf den zerklüfteten Gletscherpfaden kämpfen Spieler:innen in und auf den Eisklippen, die mit Seilrutschen und Seilbrücken miteinander verbunden sind. Der schnelle Einsatz eines Fallschirms kann hier über Leben und Tod entscheiden. Ausrangiert spielt an der Westküste Indiens und enthält ein überflutetes Dorf, einen zerlegten Schiffsrumpf und ein Koloss-Schiff, das Spieler:innen erkunden können. Auf dieser Karte gibt es viele Deckungsmöglichkeiten und Kämpfe auf engstem Raum. Das Koloss-Schiff ermöglicht Gefechte in Innenräumen, während Luftfahrzeuge und Panzer die Außenhülle unter Beschuss nehmen. Aufgrund des unberechenbaren Wetters müssen Spieler:innen stets wachsam sein, da sich auf der Karte jederzeit ein Tornado bilden kann.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PC und Konsolen. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier dürft ihr euch auf einen sehr beeindruckenden Ego-Shooter freuen. Wer auf Multiplayer-Action steht, der komtm an diesen Titel nicht vorbei.