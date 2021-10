Dying Light 2 Stay Human: In Episode 4 von “Dying 2 Know More” erfahrt ihr mehr über verlassene Strukturen

in

Techland hat kürzlich Episode 4 von “Dying 2 Know More” veröffentlicht, in der wir mehr über die verlassene Strukturen in Dying Light 2 Stay Human erfahren.

Falls ihr euch auf den Release von Dying Light 2 Stay Human vorbereiten wollt, dann solltet ihr euch die neueste Ausgabe von “Dying 2 Know More” nicht entgehen lassen. Hier erfahrt ihr, wie man die Spielwelt durch verlassene Strukturen verändern kann, was unter anderem Auswirkungen auf das Gameplay hat.

Dazu heißt es: “Durch das City Alignment System können Spieler die Welt maßgeblich beeinflussen, dabei sind verlassene Strukturen eines der Hauptelemente. Durch ihre Entscheidungen verändern Spieler die Welt um sich herum und können sogar verlassene und zerstörte Gebäude in nützliche Orte verwandeln – nicht nur für die Hauptfigur, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft, die in The City lebt.”

Hier seht ihr das Ganze in Aktion:

Dying Light 2 Stay Human erscheint am 4. Februar 2022 für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Die Entwickler haben sich für Dying Light 2 wirklich einige sehr coole Ideen einfallen lassen. Hier erwartet uns ein äußerst vielversprechender Survival-Koop-Titel.