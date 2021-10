Dying Light: Techland kündigt kostenlose Erweiterung des Hellraid DLCs an

in

Das Studio Techland hat für Dying Light eine kostenlose Erweiterung des Hellraid DLCs angekündigt.

Falls ihr Dying Light spielt, dann dürft ihr euch jetzt eine kostenlose Erweiterung des Dark-Fantasy-DLCs Hellraid herunterladen. Die Erweiterung umfasst neben einen komplett neuen Kartenabschnitt und einer herausfordernden Quest auch eine neue Magiefähigkeit.

Dazu heißt es: “Die Spieler können einen neuen Kartenabschnitt in ‘The Mysterious Portal’ betreten und sich der Herausforderung einer schwierigen Quest stellen, die als Belohnung eine neue Waffe und eine neue Fähigkeit bietet: Magie. Um diese Belohnung zu erhalten, müssen die Spieler die Quest in einem einzigen Durchgang abschließen, da sie zurückgesetzt wird, wenn sie ausgeschaltet werden. Nach Abschluss der Quest erhalten die Spieler den Feuerstab, eine magische Waffe, die Feuerbälle verschießt und Gegner in Brand setzt, und schalten die Fertigkeit Stabbeherrschung frei.

Außerdem gibt es drei neue Tränke, die den Spielern bei ihrer Suche helfen: den Trank der Ausdauer, den Trank der Kraft und den Trank der Geschwindigkeit, die den Schaden der Gegner reduzieren, den Nahkampfschaden um bis zu 100 % erhöhen und die Bewegungsgeschwindigkeit verdoppeln.”

Übrigens bringt das Update auch die Waffenkammer ins Spiel, die ihr nur betreten könnt, wenn ihr die Nebenquest “Imprisonment” abgeschlossen habt. In diesem neuen Bereich werden die Waffen von Crane ausgestellt, die ihr freischalten könnt, wenn ihr im Rang von Hellraid aufsteigt.

Hier der Trailer zur Erweiterung:

Das denken wrir:

Kostenlose neue Inhalte? Nur her damit!