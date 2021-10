Dynasty Warriors 9 Empires erscheint im Februar 2022

KOEI Tecmo hat kürzlich den Release-Termin Dynasty Warriors 9 Empires verraten.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um Dynasty Warriors 9 Empires, aber nun wurde der Release-Termin verkündet. So soll das Spiel am 15. Februar für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen.

Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel beinhaltet und zeigt, was euch erwartet. Empires kombiniert die 1-gegen-1.000-Action von Dynasty Warriors mit strategischen Elementen.

So werden wir in Belagerungsschlachten Einheiten einsetzen, um strategische Punkte auf der Karte einzunehmen. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, das seht ihr in diesem Trailer hier:

Das denken wir:

Die Kombination aus Action und Strategie ist auf jeden Fall interessant. Mal sehen, wie die Neuerungen bei den Fans ankommen.

Quelle: dsogaming.com