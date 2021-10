Gerücht: Bloodborne 2 befindet sich für PS5 in Entwicklung

in

Laut eines neuen Gerüchts befindet sich Bloodborne 2 für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Heute habe ich eine interessante Meldung für alle Fans des Spiels Bloodborne. Und zwar macht ein neues Gerücht die Runde, dass sich Bloodborne 2 für die PS5 in Entwicklung befindet.

Das Gerücht stammt von Colin Moriarty, dem Host von Sacred Symbols, einem Podcast, der sich um alles dreht, was mit PlayStation zu tun hat. In der aktuellen Episode des Podcasts sagte Moriarty, dass das Studio Bluepoint Games seines Wissens derzeit an einer neuen PS5-Version von Bloodborne arbeitet.

Nach diesem Remaster wird das Studio angeblich an Bloodborne 2 arbeiten. “Sie veröffentlichen Bloodborne auf PS5, wie ich es verstehe”, so Moriarty. “Aber wir werden eine Fortsetzung von Bloodborne bekommen, wie ich danach von ihnen gehört habe.”

Bluepoint Games ist unter anderem für das PS5-Remake von Demon’s Souls verantwortlich. Bloodborne wurde ursprünglich von From Software entwickelt. Aber wenn Buepoint Games tatsächlich an einem Remake arbeitet, dann würde es durchaus Sinn machen, dass das Studio danach gleich mit einem Nachfolger weitermacht.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, ob sich dieses Gerücht bewahrheitet. Hoffen wir mal, denn Fans müssen schon viel zu lange auf einen Nachfolger von Bloodborne warten.

