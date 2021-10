Gotham Knights: Im neuen In-Engine-Trailer erfahrt ihr mehr über den Rat der Eulen

Warner Bros. hat kürzlich einen neuen In-Engine-Trailer zum kommenden Actionspiel Gotham Knights veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um Gotham Knights, aber im Rahmen des Events DC FanDome wurde nun wenigstens ein neuer In-Engine-Trailer veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt – jedoch keine reinen Spielszenen.

In diesem Koop-Actionspiel muss man sich in den Rollen von Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood dem Rat der Eulen entgegenstellen. Hier handelt es sich um einen geheimen Bund, der aus den Schatten die Fäden in Gotham City zieht.

Im neuen In-Engine-Trailer wird dieser mysteriöse Rat vorgestellt.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Gotham Knights erzählt eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum und bietet ein dynamisches und interaktives Gotham City, in dem die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist. Diese neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind. Berüchtigte Schurken stellen sich dabei in den Weg und warten auf epische Kämpfe. Die Spieler müssen Gotham vor dem völligen Chaos retten und sich selbst zu ihrer eigenen Version des Dark Knights entwickeln.”

Das denken wir:

Die Story rund um den Rat der Eulen klingt sehr spannend. Wenn das Gameplay ebenfalls überzeugen kann, dann erwartet uns hier ein tolles Koop-Actionspiel.