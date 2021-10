Grand Theft Auto: Rockstar kündigt Remastered Trilogy offiziell an

in

Rockstar Games hat Grand Theft Auto: The Trilogy offiziell angekündigt.

Gerüchte machten schon lange die Runde, dass Rockstar Games an einer Grand Theft Auto Remaster Trilogy arbeitet, aber nun ist es offiziell: Grand Theft Auto: The Trilogy erscheint noch in diesem Jahr. Ein genauer Release-Termin wurde aber noch nicht genannt.

Bekannt ist jedoch, dass die die Remastered Trilogy für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird. Laut Rockstar weden die Remaster-Versionen umfassende Upgrades, einschließlich grafischer Verbesserungen und moderner Gameplay-Verbesserungen bieten.

Im selben Zug möchten die Entwickler das klassische Erscheinungsbild der Originale beibehalten. In den kommenden Wochen sollen weitere Details veröffentlicht werden.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Ankündigung.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Grand Theft Auto haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Jetzt ist es wenigstens offiziell, aber über die Ankündigung von GTA 6 würden wir uns mehr freuen.