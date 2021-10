Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint im November

Rockstar Games hat den Release-Termin von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition verraten.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Grand theft Auto: Rockstar Games hat nämlich den Release-Termin von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition verkündet. Demnach wird das Spiel bereits am 11. November für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Diese Trilogie beinhaltet Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas. Die Remaster-Versionen erhalten umfassende Upgrades. So dürft ihr euch nicht nur auf grafische Verbesserungen, sondern auch auf moderne Gameplay-Verbesserungen freuen.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt ein neuer Trailer, den Rockstar kürzlich veröffentlicht hat.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Rockstar Games.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Grand Theft Auto haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer diese Trilogie bisher verpasst hat, der sollte sie spätestens jetzt nachholen.