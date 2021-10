Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Vergleichsvideo zeigt die grafischen Verbesserungen

in

Auf dem YouTube-Kanal von “ENXGMA” wurde ein Video veröffentlicht, das die grafischen Verbesserungen der Action Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zeigt.

Der Release von Action Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition lässt nicht mehr lange auf sich warten und wenn ihr wissen wollt, was die Neuauflage der Klassiker grafisch zu beiten hat, dann solltet ihr euch nachfolgendes Video nicht entgehen lassen, das auf dem YouTube-Kanal “ENXGMA” veröffentlicht wurde.

In diesem Vergleichsvideo wird genau erklärt, welche grafischen Verbesserungen uns erwarten. So dürfen wir uns unter anderem über mehr Umgebungsdetails, verbesserte Charaktermodelle und eine realistischere Beleuchtung freuen.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Die Trilogie erscheint am 11. November für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Rockstar Games.

Das denken wir:

Die Neuauflage sieht wirklich super aus. Wir freuen uns schon sehr auf den Release.

