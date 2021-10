Halo Infinite: Craig the Brute sieht besser denn je aus

in

Xbox hat ein Vergleichsbild veröffentlicht, das zeigt, dass Craig the Brute aus Halo Infinite besser denn je aussieht.

Erinnert ihr euch noch an die erste Gameplay-Präsnetation von Halo Infinite? Manche Fans fanden diese Präsentation ziemlich vielversprechend und andere waren wiederum enttäuscht, beispielsweise wegen des grafisch wenig beeindruckenden Gesichts eines Gegners der etwas teilnahmslos in die Fernne starrte.

Die Fans gaben diesem Gegner den Namen “Craig the Brute”. Craig entwickelte sich sehr schnell zum Meme und wurde sogar zum Xbox-Maskottchen.

Der Release von Halo Infinite wurde schließlich auf 2021 verschoben. Diese zusätzliche Entwicklungszeit hat das verantwortliche Studio 343 Industries genutzt, um das Spiel zu verbessern. Vor allem grafisch hat sich einiges getan. Davon konnten wir uns kürzlich mit einem neuen Trailer zum Spiel überzeugen.

Natürlich sieht auch Craig – und alle anderen Gegner im Spiel – nun wesentlich besser aus. Das hat der offizielle Twitter-Kanal von Xbox mit einem aktuellen Tweet klar gemacht, der zeigt, wie sich Craig durch die zusätzliche Entwicklungszeit verändert hat.

Übrigens: In einem neuen Update zur Entwicklung von Halo Infinite diskutieren Steve Dyck, Character und Combat Director und Bryan Repka, Charakter Art Lead für die Kampagne des Spiels, über Craig.

Dazu heißt es: “Das positive Ergebnis von Craig war, dass er einer der Faktoren war, um mehr Zeit zu gewinnen, um die Arbeit zu beenden und die Brutes auf einen Stand zu bringen, an dem das Team mit ihnen zufrieden ist. Dies ist eines der vielen positiven Beispiele dafür, wie 343 mit der Halo-Community zusammenarbeitet und sich an den Erwartungen ausrichtet. Spieler, die genau genug suchen, werden in Halo Infinite immer noch einige Hinweise auf Craig finden können, sein Geist lebt weiter!”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

343 Industries scheint alles zu geben, um Halo-Fans das Spiel zu bieten, das sie sich wünschen und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass das Studio dieses Ziel erreicht. Wir freuen uns schon auf den Release.

Quelle: polygon.com