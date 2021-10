Halo: Microsoft und Hasbro bringen Nerf Needler auf den Markt

in

Hasbro hat kürzlich den Needler aus Halo als Nerf Blaster vorgestellt, der nächstes Jahr auf den Markt kommen soll.

Wer gerne Halo zockt und auf Nerf steht, der darf sich freuen, denn Microsoft und Hasbro haben sich zusammengetan, um gemeinsam den Nerf Needler aus Halo auf den Markt zu bringen.

Der Nerf LMTD Halo Needler erscheint im November 2022 und kann für 99,99 US-Dollar (ca. 86,00 Euro) im US-amerikanischen Webshop von Hasbro vorbestellt werden. Über diesen Link gelangt ihr zum Shop.

Cool, die flexiblen Darts leuchten auf, wenn man den Blaster in die Hand nimmt. Schießt man die Munition ab, dann lässt das Leuchten nach – ganz wie in der Videospielvorlage. Insgesamt könnt ihr zehn Darts in Folge aus der rotierenden Trommel feuern.

Übrigens kann man auch in den Display-Modus wechseln, um den Blaster zu beleuchten und auf dem mitgelieferten Ständer zu präsentieren. Das Paket enthält zudem eine Karte mit In-Game-Inhalten für Halo Infinite.

Hier ein paar Bilder des Needlers:

Das denken wir:

Das Teil sieht ziemlich cool aus. Das perfekte Geschenk für Halo-Fans.

Quelle: collider.com