Hier ist der erste Trailer zum Uncharted-Film mit Tom Holland

PlayStation Pictures, Sony Pictures und Columbia Pictures haben den ersten Trailer zum kommenden Uncharted-Film mit Tom Holland veröffentlicht.

Das Warten hat endlich ein Ende, denn mittlerweile wurde der erste Trailer zum Uncharted-Film veröffentlicht. In den letzten Monaten berichteten wir ja häufig über wechselnde Regisseure und Verschiebungen, was wirklich keine guten Vorzeichen sind, aber dank des ersten Trailers bin ich nun entwas beruhig. Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, ist meiner Meinung nach nämlich sehr cool geworden.

Im Film bekommen wir das erste Schatzjäger-Abenteuer des jungen Nathan Drake zu sehen, der von Tom Holland (“Spider-Man: No Way Home”) gespielt wird. Regie führt Ruben Fleischer (“Venom”).

Mit dabei sind unter anderem auch Mark Wahlberg (“Transformers 5: The Last Knight”) als Sully, Sophia Ali (“Wahrheit oder Pflicht”), Tati Gabrielle (“Chilling Adventures of Sabrina”) und Antonio Banderas (“Killer’s Bodyguard 2”).

Hier der Trailer:

Der Film startet am 10. Februar 2022 in die Kinos.

Was haltet ihr vom Trailer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht richtig Laune. Hier erwartet uns vermutlich ein äußerst unterhaltsamer Abenteuerfilm.