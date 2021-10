Hier sind 8 Minuten aus Marvel’s Guardians of the Galaxy

Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, das über acht Minuten aus Marvel’s Guardians of the Galaxy zeigt.

Der Release des Spiels Marvel’s Guardians of the Galaxy lässt nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund werden in diesen Tagen immer wieder neue Spielszenen veröffentlicht. Im nachfolgenden Video von Press Start Australia bekommen wir über acht Minuten aus dem Titel zu sehen.

Das Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, zeigt eine frühe Mission des Spiels, die einen guten Eindruck davon gibt, was das Spiel zu bieten hat: eine hübsche Grafik, coole Charaktere und Action am laufenden Band.

Zum Spiel heißt es: “Gehe mit einer frischen Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy auf einen wilden Ritt durch den Kosmos. In diesem Third-Person-Action-Adventure bist du Star-Lord, und dank deiner tollkühnen, wenn auch fragwürdigen Führung hast du eine exzentrische Crew untypischer Helden überredet, sich dir anzuschließen. Irgendein Idiot (mit Sicherheit nicht du) hat eine Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse ausgelöst, und nur du kannst die unberechenbaren Wächter lange genug zusammenhalten, um den kompletten interplanetaren Zusammenbruch zu verhindern. Setze Elementar-Blaster, Tag-Team-Taktiken und Dropkicks mit Jetstiefeln ein – alles geht.”

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für PC,, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.

Hier erwartet uns ein sher vierlversprechendes Action-Adventure, das vermutlich nicht nur Fans der Guardians gefallen wird.