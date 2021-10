Hier sind die ersten Spielszenen aus Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters

in

Frontier Foundry hat die ersten Spielszenen aus dem kommenden Spiel Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters veröffentlicht.

Der Release von Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters lässt zwar noch eine ganze Weile auf sich warten, aber dafür wurden nun die ersten Spielszenen veröffentlicht, die einen guten Eindruck davon geben, was uns in diesem rundenbasierten Taktikspiel erwartet.

Unter anderem dürft ihr euch auf rasante, taktische Kämpfe, eine dynamische, zerstörbare Umgebung und viele Individualisierungsmöglichkeiten freuen.

Zum Spiel heißt es: “In Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters, das von Complex Games entwickelt wird, übernimmt der Spieler das Kommando über einen Trupp Grey Knights, die größte Waffe der Menschheit, im Kampf gegen die Mächte des Chaos. In einer epischen Geschichte, die vom New York Times-Bestsellerautor Aaron Dembski-Bowden verfasst wurde, werden die Spieler die Dämonen in brutalen rundenbasierten Kämpfen besiegen, während sie nach einem Heilmittel für eine mysteriöse Seuche suchen, die die Welten des 41. Jahrhunderts heimsucht.”

Hier der neue Gameplay-Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters. Erscheinen soll der Titel im Jahr 2022.

Sollte es weitere Neuigkeitenn zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall interessant aus. Fans von rundenbasierter Taktik werden hier sicher auf ihre Kosten kommen.