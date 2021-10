In den kommenden Tagen erwarten uns ein paar Ankündigungen zu Resident Evil

Capcom hat in den kommenden Tagen ein paar Ankündigungen zu Resident Evil geplant.

Halloween nähert sich und aus diesem Grund hat Capcom eine Themenseite für Resident Evil veröffentlicht, auf der wir in den kommenden Tagen mit Ankündigungen versorgt werden. Die Seite ist zwar auf Japanisch, aber Fans freuen sich sicher trotzdem darüber.

Die ersten beiden Ankündigungen wurden bereits enthüllt. Unter anderem wurden Merchandise-Artikel vorgestellt und Details zu Resident Evil 4 VR enthüllt, das am 21. Oktober exklusiv für Oculus Quest 2 erscheint.

Am 21. Oktober sind drei Ankündigungen geplant, zwei Enthüllungen folgen am 22. Oktober, eine weitere gibt es am 25. Oktober und die letzte ist findet am 29. Oktober statt.

Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber es ist gut möglich, dass ein DLC für Resident Evil Village oder vielleicht sogar das Resident Evil 4 Remake angekündigt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Halloween-Seite.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon darauf zu erfahren, was Capcom in den nächsten Monaten so alles für Resident Evil geplant hat.

Quelle: bloody-disgusting.com