Tripwire Interactive hat kürzlich das Update “Day of The Zed” für Killing Floor 2 veröffentlicht.

In Killing Floor 2 startet Halloween mit dem kostenlosen Update “Day of The Zed” schon früher. Dieses Update bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel.

Unter anderem dürft ihr euch über die neue Netherhold-Karte, die wöchentlichen Spielmodi Wild West London und Infernal Eternal, Waffen und die Rückkehr der Halloween-Zed-Varianten.

Hier der Trailer zum Update:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Solche Updates mit kostenlosen neuen Inhalten sollte es viel öfter geben.

