Metroid Dread: Bethesda gratuliert Nintendo zum Launch mit einem Artwork des Doom Slayers

Bethesda hat Nintendo mit einem Artwork des Doom Slayers zum Launch von Metroid Dread gratuliert.

Metroid Dread ist endlich erhältlich und um Nintendo zum Release zu gratulieren, hat Bethesda ein Artwork des Doom Slayers angefertigt. Es ist dem Cover von Metroid Dread nachempfunden und sieht wirklich cool aus. Ihr findet das Artwork etwas weiter unten auf der Seite.

Metroid Dread wurde am 8. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist das erste 2D-Metroid-Spiel seit 19 Jahren. Zum Spiel heißt es: “In Metroid Dread reist Samus alleine zu einem abgelegenen, mysteriösen Planeten und wird von einer neuen, mechanischen Bedrohung gejagt: den E.M.M.I-Robotern. Indem Spieler:innen immer weitere Fähigkeiten erlangen, können sie in klassischer Metroid-Manier in bereits erkundete Areale zurückkehren, um dort neue Orte oder versteckte Upgrades zu finden.”

Hier das besagte Artwork:

Wie gefällt euch das Artwork? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Das ist auf jeden Fall eine nette Geste von Bethesda.