Multiversus: Die Macher von Mortal Kombat arbeiten möglicherweise an einem Spiel im Super Smash Bros.-Stil

in

Angeblich arbeitet das Studio hinter Mortal kombat gerade an einem Spiel im Super Smash Bros.-Stil namens Multiversus.

NetherRealm Studios, die Entwickler von Mortal Kombat und Injustice, arbeiten anscheinend gerade an einem Spiel, das Super Smash Bros. ähnelt. Der Leak stammt von einem Reddit-Nutzer namens “hugeleakeractually”. In einem Post erklärt er, dass es sich bei diesem Spiel um eine neue IP handelt.

Laut des Leakers erwartet uns hier ein Tag-Team-Spiel. Mit anderen Worten es soll Synergien zwischen bestimmten Charakteren geben. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit Charakteren, die angeblich im Spiel verfügbar sein werden:

Shaggy (Scooby Doo)

Gandalf (Der Herr der Ringe)

Tom & Jerry

Batman

Fred Flinstone

Mad Max

Johnny Bravo

Harry Potter und Ron sind angeblich auch dabei, aber wegen der schwierigen Rechtslage wurde hier die Entwicklung anscheinend erst einmal pausiert.

Nach diesem Leak ist ein Markeneintrag aufgetaucht, aus dem hervorgeht, dass sich Warner Bros. den Namen “Multiversus” gesichert hat – vermutlich der Titel des Spiels.

Wann das Spiel erscheinen soll, ist nicht bekannt, aber der Leaker schließt nicht aus, dass Multiversus im Rahmen der Game Awards 2021 im Dezember enthüllt wird.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Was würdet ihr von so einem Spiel halten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Fighting” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Shaggy gegen Gandalf gegen Batman gegen Mad Max wäre ein ziemlich abgefahrenes Match. Wir freuen uns schon auf die ersten offiziellen Infos zum Spiel.

Quelle: comicbook.com