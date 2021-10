PUBG: New State wird im November veröffentlicht

in

Krafton hat angekündigt, dass der Battle-Royale-Shooter PUBG: New State im November veröffentlicht wird.

Im Rahmen eines einstündigen Online-Showcases von PUBG: New State hat Krafton verkündet, dass der Titel nach einem abschließenden Test vom 29. bis 30. Oktober am 11. November 2021 offiziell für iOS und Android in mehr als 200 Ländern erscheinen wird.

Im selben Zug wurde wurde auch verraten, dass PUBG: New State zum Zeitpunkt des Online-Showcases mehr als 50 Millionen Vorregistrierungen auf iOS und Android überschritten hat. Erst im September berichteten wir darüber, dass der Titel 40 Millionen Vorregistrierungen überschritten hatte.

In PUBG: New State erwartet euch Battle-Royale-Action für bis zu 100 Spieler, die mit verschiedensten Waffen und Strategien gegeneinander antreten, bis nur noch eine Gruppe übrig ist.

Abgesehen davon wurde auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite zum Spiel.

Das denken wir:

Das Spiel hat wirklich schon verdammt viele Vorregistrierungen. Insofern sind wir gespannt, wie hoch die Zahl der aktiven Spieler nach dem Release ist.