Saints Row: Hier sind zwei Minuten aus der Pre-Alpha

in

Game Informer hat ein Video veröffentlicht, das zwei Minuten aus der Pre-Alpha des kommenden Spiels Saints Row zeigt.

Nach einigen Leak-Spielszenen bekommen wir dank Game Informer nun die ersten richtigen Spielszenen aus der Pre-Alpha von Saints Row zu sehen. Unter anderem wird die Spielwelt gezeigt, die ziemlich weitläufig und abwechslungsreich ausfällt.

Und trotzdem scheint die Pre Alpha nicht so wirklich gut bei der Community anzukommen. Aktuell hat das Video nämlich 3933 Daumen nach oben und 2480 Daumen nach unten. Aber macht euch am besten selbst ein Bild und vergesst nicht, dass es sich hier um Spielszenen aus der Pre-Alpha handelt. Die Release-Version kann sich deutlich von dem unterscheiden, was ihr im Video seht.

Im Spiel erwartet uns eine Welt voller Kriminalität, in der gesetzlose Fraktionen um die Macht kämpfen. Ihr gründet mit Neenah, Kevin und Eli an eurer Seite die Saints, um die Kontrolle zu übernehmen. Die Entwickler versprechen “den größten und besten Saints Row-Spielplatz, der jemals geschaffen wurde”.

Erscheinen soll Saints Row am 25. Februar 2022. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Saints Row” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bisher lässt sich leider noch nicht viel über das Spiel sagen. Wir hoffen einfach nur, dass Fans der Reihe nicht enttäuscht werden.