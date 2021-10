Seht euch hier die ersten Minuten aus dem stylischen Brawler Aeon Must Die! an

Kürzlich wurde der Release-Termin von Aeon Must Die! verkündet und ein neuer Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Erst im August berichteten wir darüber, dass das SciFi-Beat ’em up Aeon Must Die! noch in diesem Jahr erscheint. Mittlerweile wurde der Release-Termin verraten. Demnach soll der Titel am 14. Oktober erscheinen.

Im selben Zug wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt, der die ersten fünf Minuten aus dem Spiel zeigt. Wer also wissen möchte, was der Titel zu bieten hat, der sollte sich nachfolgendes Video nicht entgehen lassen.

Unter anderem dürft ihr euch auf einen coolen Grafikstil, jede Menge Action und intensive Bosskämpfe freuen. Zum Spiel heißt es: “Aeon, der gefürchtete Imperator der Armada der Leere, wurde von seinen Generälen hintergangen und zum Sterben zurückgelassen. Geschwächt und ohne eigenen Körper, mit dem er Rache üben könnte, gelingt es ihm, mit dir zu verschmelzen – um zu überleben und seinen Zorn über seine Feinde auszuschütten.”

Hier der Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Beat ’em up” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Aeon Must Die! ist einer der interessantesten Brawler des Jahres. Wer auf das Genre steht, der sollte sich das Spiel nicht entgehen lassen.