Seht euch hier die neuesten Screenshots aus Elden Ring an

in

Bandai Namco hat einige neue Screenshots zum kommenden Spiel Elden Ring veröffentlicht.

In den vergangenen Wochen haben Bandai Namco und From Software immer wieder neue Screenshots aus Elden Ring veröffentlicht, die ihr euch in der nachfolgenden Galerie ansehen könnt.

Übrigens wurde das Spiel erst kürzlich verschoben. Eigentlich hätte das Spiel am 21. Januar 2022 erscheinen sollen, aber der neue Release-Termin lautet nun 25. Februar 2022.

Hier die neuen Screenshots:

Zum Spiel heißt es: “Erhebt Euch, Befleckter, und lasst Euch von der Gnade leiten, um die Macht des Eldenrings zu befehligen und zum Eldenfürsten im Zwischenland zu werden.

Im Zwischenland, regiert von Königin Marika der Ewigen, ward der Eldenring gebrochen, die Quelle des Erdenbaums.

Marikas Kinder, allesamt Halbgötter, rissen die Fragmente des Eldenrings an sich, die fortan als Große Runen bekannt waren. Die wahnsinnige Verderbtheit ihrer neuen Macht löste einen Krieg aus: die Zertrümmerung. Ein Krieg, der die Loslösung vom Höheren Willen bedeutete.

Nun soll die führende Hand der Gnade den Befleckten zuteil werden, die von der Goldenen Gnade verschmäht und aus dem Zwischenland verbannt wurden. Tot, und doch voller Leben, seid Ihr längst fern der Gnade. Folgt dem Pfad ins Zwischenland hinter dem Nebelmeer und unterwerft Euch dem Eldenring.”

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Elden Ring haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Screenshots sehen sehr vielversprechend aus. Wir sind wirklich schon gespannt, was das Spiel zu bieten hat.

Quelle: dsogaming.com