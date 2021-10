Seht euch hier über eine halbe Stunde aus Age of Empires 4 an

Microsoft hat ein Video zu Age of Empires 4 veröffentlicht, das über eine halbe Stunde aus dem Spiel zeigt.

Heute haben wir eine gute Nachricht für Fans von Age of Empires: In einem neuen Video zu Age of Empires 4 bekommen wir nämlich 38 Minuten aus dem Spiel zu sehen. Wer wissen möchte, was das Spiel zu bieten hat, der sollte sich dieses Video also nicht entgehen lassen.

Im Video wird ein Match zwischen Franzosen und Chinesen gezeigt. Gespielt wird von Mitgliedern des Balance Teams, die euch mit interessanten Details zum Spiel versorgen.

Hier das neue Video:

Zum Spiel heißt es: “Geschichte hautnah – an den lebendigen, historischen Schauplätzen von acht abwechslungsreichen Zivilisationen aus aller Welt, von den Engländern über die Chinesen bis hin zum Delhi-Sultanat wird die Vergangenheit bei Ihrem Streben nach dem Sieg erfahrbar. Errichten Sie Städte, verwalten Sie Rohstoffe und ziehen Sie mit Ihren Truppen zu Wasser und zu Land in die Schlacht – in vier Kampagnen mit 35 Missionen, die sich über mehr als 500 Jahre Geschichte vom Dunklen Zeitalter bis hin zur Renaissance erstrecken.”

Age of Empires 4 erscheint am 28. Oktober für PC, Xbox One und Xbox Series X.

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen?

