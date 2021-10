So genial könnte eine Neuauflage von Banjo-Kazooie aussehen

Jump and Run

Auf dem YouTube-Kanal “Project Dream” wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie ein modernes Remaster von Banjo-Kazooie aussehen könnte.

Was würdet ihr von einer Neuauflage des Klassikers Banjo-Kazooie halten? Ich fände das super und wie so ein Remaster auf Basis der Unreal Engine aussehen könnte, das sehen wir in einem Video, das auf dem YouTube-Kanal “Project Dream” veröffentlicht wurde.

Für das Video hat der Entwickler das Spiral Mountain-Gebiet in der Unreal Engine nachgebildet. Das 3D-Modell von Spiral Mountain stammt laut des Machers aus Smash Bros. Darüber hinaus kamen für das Fan-Remastter eine Reihe von Unreal Engine-Assets zum Einsatz, um diese Szene nachzubilden.

Spiral Mountain ist die Heimat von Banjo und Kazooie und die ehemalige Heimat ihrer Erzfeindin Gruntilda Winkybunion.

Hier das Video, in dem ihr das Remaster in Aktion seht:

Was denkt ihr? Das sieht ziemlich cool aus, oder?

Das denken wir:

Das sieht wirklich großartig aus. Hoffentlich dürfen wir uns irgendwann über eine offizielle Neuauflage freuen.

