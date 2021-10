So gut sieht Star Wars: The Force Unleashed 2 in 8K mit Reshade-Raytracing aus

in

In einem neuen Video bekommen wir zu sehen, wie Star Wars: The Force Unleashed 2 in 8K mit Reshade-Raytracing aussieht.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans des Spiels Star Wars: The Force Unleashed 2. Und zwar wurde auf dem YouTube-Kanal “Digital Dreams” ein Video veröffentlicht, das den Klassiker in 8K mit Reshade-Raytracing zeigt.

Und wenn ihr mich fragt, dann sieht das Ganze wirklich ziemlich beeindruckend aus. Abgesehen davon bekommen wir durch dieses Video einen Eindruck davon, was uns in einem einem modernen Remake des Spiels erwarten würde.

Das Spiel läuft übrigens auf maximalen Einstellungen mit einer Nvideo GeForce RTX3090.

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich beeindruckend aus, oder?

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, was Mods alles möglich machen. Wenn wir das sehen, bekommen wir Lust auf ein Remake.

Quelle: dsogaming.com