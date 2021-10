Starfield: Neuer Leak zeigt zwei Raumanzüge

Kürzlich wurden neue Bilder zum kommenden Spiel Starfield geleakt, die zwei Raumanzüge zeigen.

In den vergangenen Wochen war es sehr ruhig rund um den kommenden Sci-Fi-Titel Starfield. Mittlerweile wurden aber neue Bilder geleakt, die zwei Raumanzüge zeigen. Das ist zwar nicht viel, aber Fans werden sich sicher trotzdem darüber freuen.

Wie man auf den Bildern eerkennen kann, werden diese Raumanzüge mit Jetpacks ausgestattet sein. Mehr ist dazu aber noch nicht bekannt. Abgesehen davon solltet ihr nicht vergessen, dass es sich hier um Assets handelt, die sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden.

Hier die geleakten Bilder:

Zum Spiel heißt es: “Starfield ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios in 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reist ihr zu den Sternen. Erstellt einen Charakter ganz nach eurer Vorstellung und erkundet in schier grenzenloser Freiheit die endlosen Weiten des Weltraums. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.”

Freut ihr euch schon auf Starfield? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Starfield soll am 11. November 2022 veröffentlicht werden. Sollte es weitere Neuigkeiten geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon äußerst gespannt, was uns hier erwartet. Hoffentlich bekommen wir bald mehr aus dem Spiel zu sehen.

