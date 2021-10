Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst das Spiel Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse kostenlos im Epic Games Store gibt.

Auch nächste Woche gibt es wieder ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Ihr dürft euch auf das Spiel Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse freuen. Das Angebot startet am 14. Oktober und endet am 21. Oktober.

In diesem Spiel wirst du zum Zombie, dessen primäres Ziel es ist, Menschen zu töten und ihr Gehirne zu verschlingen. Dazu heißt es: “Es ist 1959 und das Städtchen Punchbowl (USA) ist ein Muster an Fortschritt und Lebensqualität. Zeig den Lebenden, dass Gesetz und Ordnung einen Toten mit einer Mission nicht aufhalten können.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

