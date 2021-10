Suicide Squad: Kill the Justice League – Seht euch hier den abgefahrenen Story-Trailer an

in

Warner Bros. Games hat kürzlich enen neuen Story-Trailer zum kommenden Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht.

Im Rahmen des Events DC FanDome wurde ein neuer Story-Trailer zum Actionspiel Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht, das im nächsten Jahr erscheinen soll.

Darum geht es: Amanda Waller (Debra Wilson) bildet eine Task Force bestehend aus den Arkham Asylum-Insassen Harley Quinn (Tara Strong), Captain Boomerang, Deadshot und King Shark (Samoa Joe), bekannt als Suicide Squad, für eine verdeckte Mission in Metropolis.

In der Stadt ankommen, erkennen sie den Ernst der Lage: Brainiac hat begonnen, die Bewohner der Erde, darunter Superman, the Flash, Green Lantern und Wonder Woman, einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Da Waller keine Helden um Hilfe bitten kann, wurde das Suicide Squad geschickt, um die Justice League zu töten.

Nachfolgend findet ihr den neuen Trailer, der meiner Meinung nach sehr cool inszeniert ist. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Freut ihr euch auf das Spiel? Lasst es uns in dden Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein verrückter Action-Trip. Wir freuen uns schon sehr auf die ersten richtigen Spielszenen.