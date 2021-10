“Super Mario Bros: The Movie” – Chris Pratt veröffentlicht witziges Video zum kommenden Kinofilm

in

Schauspieler Chris Pratt hat kürzlich ein nicht ganz ernst gemeintes Video zum kommenden Kinofilm “Super Mario Bros: The Movie” veröffentlicht.

Chris Pratt spricht ja Super Mario im kommenden Animationsfilm “Super Mario Bros: The Movie” und das finden die Fans des berühmten Klempners ja nicht besonders toll. Das scheint den “Guardians of the Galaxy”-Star aber nicht sonderlich zu stören.

So hat Chris Pratt kürzlich einen sehr unterhaltsamen “First Look” auf den Film veröffentlicht. In diesem Fan-Edit bekommen wir Peter Quill von den Guardians als Mario zu sehen und das ist wirklich sehr witzig.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier das Video:

Übrigens: Der Film soll im Dezember 2022 in die Kinos kommen und neben Chris Pratt sind noch viele weitere bekannte Schauspieler vertreten. Nachfolgend findet ihr die Besetzungsliste:

Chris Pratt als Mario

Anya Taylor-Joy als Peach

Charlie Day als Luigi

Jack Black als Bowser

Keegan-Michael Key als Toad

Seth Rogen als Donkey Kong

Fred Armisen als Cranky Kong

Kevin Michael Richardson als Kamek

Sebastian Maniscalco als Spike

Überraschungsauftritte von Charles Martinet

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt zu erfahren, wie sich Chris Pratt so als Super Mario macht.

