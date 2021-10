Super Mario Eclipse ist ein beeindruckendes Fan-Upgrade für Super Mario Sunshine

in

Kürzlich wurde die Demo der Mod Super Mario Eclipse für Super Mario Sunshine veröffentlicht.

Super Mario Sunshine wurde im Jahr 2002 für die GameCube veröffentlicht und dank eines neuesn Fan-Upgrades namens Super Mario Eclipse können Fans das Spiel nun völlig neu erleben. Eclipse bietet neben einer neuen erweiterten Story auch neue Missionen und neue spielbare Charaktere.

Dazu heißt es: “Super Mario Eclipse ist teils Beta-Restaurierung, teils Erweiterung, teils Original-Mod und kompletter Fan-Service. Mit Dutzenden neuer Missionen, vollständig angepassten Welten, herausfordernden Geheimkursen und einer miteinander verbundenen Isle Delfino obendrein ist dies dasr Super Mario Sunshine-Erlebnis, das du schon immer wolltest – und noch mehr! Isle Delfino verbirgt völlig neue Geheimnisse, die nur darauf warten, entdeckt zu werden und mit mehreren spielbaren Charakteren an deiner Seite gibt es nichts, was du nicht tun könntest. Präsentiert eine völlig neue erweiterte Geschichte, verrückte neu Gimmicks, aufregende neue Moves und Fähigkeiten und Verweise auf deine Lieblings-Mario-Spiele aus der Gamecube-Ära, mach dich bereit für die gemeinsamen Bemühungen der gesamten Sunshine-Modding-Community, um endlich zusammenzukommen und dir etwas Besonderes anzubieten! Dieser Super Mario Sunshine-Mod wird den Rest sicher in den Schatten stellen!”

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer der Mod ansehen:

Den Download der Demo findet ihr in der Beschreibung des Trailers.

Das denken wir:

Das ist wirklich eine beeindruckende Modifikation, über die sich Fans sicher sehr freuen werden.

