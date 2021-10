The Alien Cube: Das Indie-Horrorspiel erscheint noch im Oktober

Der Entwickler Alessandro Guzzo hat angekündigt, dass das kommende Horrorpsiel The Alien Cube im Oktober erscheint.

Halloween nähert sich mit großen Schritten und aus diesem Grund dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder auf neue Horrorspiele freuen – unter anderem auch auf den Indie-Titel The Alien Cube.

Letztes Mal berichteten wir im Dezember 2019 über eine Demo zum Spiel. Mittlerweile wurde der Release-Termin verkündet. So soll The Alien Cube bereits am 14. Oktober für PC erscheinen. Mit der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

The Alien Cube wurde von den Werken des Horror-Autoren H.P. Lovecraft inspiriert. Dazu heißt es: “The Alien Cube ist ein First-Person Horror-Adventure im Lovecraft-Universum und der spirituelle Nachfolger von The Land of Pain. Du schlüpfst in die Rolle von Arthur, einem einsamen Mann, dessen Leben sich drastisch ändern soll, als es zu seltsamen Ereignissen um das Verschwinden seines Onkels Edgar kommt. Die Welt um dich herum birgt ein schreckliches Geheimnis, eine dunkle und okkulte Realität, in welcher dein Onkel eine wichtige Rolle gespielt zu haben scheint. Geplagt von albtraumhaften Visionen, bist du gezwungen, dich auf eine Reise zu begeben, um die Wahrheit herauszufinden und die Dunkelheit, die dich verfolgt, zu überleben.”

Hier der Trailer:

