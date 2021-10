“The Batman”: Im neuen Trailer lehrt der dunkle Rächer dem Abschaum in Gotham City das Fürchten

in

Warner Bros. Pictures hat den neuen Trailer zum kommenden Kinofilm “The Batman” veröffentlicht.

Im August letzten Jahres wurde der erste Teaser-Trailer zum kommenden Kinofilm “The Batman” veröffentlicht, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Nun wurde im Rahmen des Events DC FanDome ein neuer Trailer veröffentlicht.

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich vom Film halten soll. Der Trailer verspricht einen düsteren Ausflug nach Gotham City, in dem wir Batman, der von Robert Pattinson verkörpert wird, von seiner brutaleren Seite zu sehen bekommen. Und viel mehr erwarte ich mir aktuell auch noch nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen.

Übrigens bekommen wir unter anderem Zoë Kravitz als Catwoman und eine Verfolgungsjagd mit dem Pinguin zu sehen, der von Colin Farrell verköfpert wird.

Der Trailer ist sehr atmosphärisch inszeniert und der Soundtrack von Michael Giacchino ist wirklicch großartig. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Was haltet ihr vom neuen Trailer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

“The Batman” läuft am 3. März 2022 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

“The Batman” wird vermutlich sehr unterhaltsam, aber noch können wir uns nicht vorstellen, dass der Film “The Dark Knight” toppen kann.