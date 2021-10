The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – In diesem Video erzählt Ashley Tisdale von ihrer Rolle als Rachel King

Bandai Namco hat ein Video zu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes veröffentlicht, in dem Ashley Tisdale über ihre Rolle spricht.

Na, freut ihr euch auch schon auf den Release von The Dark Pictures Anthology: House of Ashes? Ich auf jeden Fall. Ich habe bisher jeden Teil der The Dark Pictures Anthology gespielt und wurde bisher nicht enttäuscht.

Ein paar Tage müssen wir uns jedoch noch gedulden, bis das Spiel erscheint. Bis dahin können wir uns die Zeit mit einem neuen Video vertreiben, in dem Schauspielerin Ashley Tisdale mehr über ihre Rolle als Rachel King verrät.

Abgesehen davon bekommen wir einen Einblick in die Entstehung des Spiels, was Fans sicher freuen wird. Wer sich für die The Dark Pictures Anthology interessiert der sollte sich das Video also nicht entgehen lassen.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.

Das denken wir:

Die The Dark Pictures Anthology ist wirklich toll. Wir freuen uns schon sehr auf den Release von House of Ashes. Hier erwartet uns mit Sicherheit wieder ein ziemlich unheimlicher Horrortrip.