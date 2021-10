The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Neuer Trailer stellt die Charaktere vor

Der Publisher Bandai Namco und das Studio Supermassive Games haben einen neuen Trailer zu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes veröffentlicht.

Erst gestern berichteten wir über ein neues Video zu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, in dem Schauspielerin Ashley Tisdale über ihre Rolle spricht im kommenden Horrorspiel spricht. Mittlerweile wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der die Charaktere in House of Ashes vorstellt.

Das Spiel dreht sich um eine Spezialeinheit, die am Ende des Irakkriegs auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen etwas noch Tödlicheres findet – einen versunkenen sumerischen Tempel, der von Kreaturen bevölkert ist. Um diesen Albtraum zu überleben, muss sich die Einheit mit oberirdischen Feinden verbünden.

Hier der neue Trailer:

House of Ashes erscheint am 22. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite der The Dark Pictures Anthology.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

The Dark Pictures Anthology ist äußerst unterhaltsam – vor allem mit Freunden. Wer auf Horror steht, der sollte sich diese Reihe nicht entgehen lassen.