The Day Before: Seht euch hier die neuen Spielszenen aus dem Survival-MMO an

Der Publisher MYTONA und das Studio FNTASTIC haben einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel The Day Before veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um das Survival-MMO The Day Before, aber nun bekommen wir im neuen Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, endlich wieder neue Spielszenen zu sehen. Im selben Zug wurde auch der Release-Termin enthüllt.

Eigentlich hätte das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen sollen, aber nun wurde verraten, dass der Titel am 21. Juni 2022 erscheint. Mit anderen Worten: Wir müssen noch eine ganze Weile auf den Release warten.

Dafür entschädigen aber zumindest die neuen Spielszenen etwas, denn diese machen einen wirklich guten Eindruck. Meiner Meinung nach sehen sie sogar so gut aus, dass ich Zweifel daran habe, dass das finale Spiel diese Qualität erreichen kann. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier der neue Trailer:

Zum Spiel heißt es: “‘The Day Before’ ist ein Open-World-Survival-MMO. Es spielt in einem tödlichen Amerika, das nach einer Pandemie von fleischfressenden Infizierten überrannt wird. Die Überlebenden töten sich gegenseitig, um Nahrung, Waffen und Autos zu erbeuten. Du wachst alleine in einer Welt auf, an die du dich nicht mehr erinnern kannst, und begibst dich auf die Suche nach Antworten. Außerdem holst du dir die Ressourcen, die du zum Überleben brauchst.”

Was haltet ihr von den neuen Spielszenen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen äußerst vielversprechend aus. Aktuell sind wir aber noch nicht ganz überzeugt davon, dass der Titel die hohen Erwartungen erfüllen kann.